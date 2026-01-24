Allerta meteo in Campania prorogata | ancora 24 ore di maltempo

L’allerta meteo di colore giallo in Campania è stata prorogata per ulteriori 24 ore, estendendosi a tutta la fascia costiera. Le condizioni meteorologiche rimangono instabili, richiedendo attenzione e precauzioni da parte della popolazione. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza necessarie durante questo periodo di maltempo.

L'avviso di allerta meteo di colore Giallo è stato prorogato per altre 24 ore ed esteso all'intera fascia costiera. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore ed esteso all'intera fascia costiera l'avviso di allerta meteo di colore Giallo attualmente in vigore. Nella giornata di domani la perturbazione si allargherà ad una area più ampia del territorio includendo anche zone che non sono interessate nella giornata odierna. Dalle 23.59, oltre alla Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), Zona 2 (Alto Volturno e Matese), Zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e alla Zona 5 (Tusciano e Alto Sele), saranno incluse nell'allerta Gialla anche la Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e la Zona 8 (Basso Cilento). 🔗 Leggi su 2anews.it

