Allegri Spalletti Sarri tre toscani che lavorano a sostegno della la verità

Allegri, Spalletti e Sarri, tre allenatori toscani, incarnano un approccio diretto e sincero nel loro lavoro. In un’epoca in cui i social spesso promuovono superficiali convinzioni e citazioni di circostanza, è importante riconoscere il valore della concretezza e della verità. Questa riflessione invita a distinguere tra superficialità e autenticità, sottolineando l’importanza di un pensiero genuino e rispettoso nella comunicazione e nel confronto.

Con l'avvento dei social, in molti si stanno trasformando in filosofi. Citano massime altrui e le condiscono di considerazione posticce, scontate e quindi, almeno ai miei occhi, di nessun interesse. Sui social tutti si sentono parte di un circolo: la grande collettività dei social. Nel mare delle opinioni espresse in via telematica, vale tutto. Le opinioni del cavolo, quelle più intelligenti (ogni tanto qualcuno le dice per fortuna) e soprattutto le notizie, un territorio dove ormai non è più possibile distinguere il vero dal falso. La stessa cosa però si sta verificando in ambito calcistico, fuori dai social, nelle classiche interviste pre e post partita.

