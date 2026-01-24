Allegri | Saelemaekers sta meglio Leao? Convive col dolore Manca la continuità ma …

Alla vigilia del match tra Roma e Milan, Massimiliano Allegri ha fornito aggiornamenti sulle condizioni dei suoi giocatori. Ha riferito che Saelemaekers sta meglio, mentre Leao continua a convivere col dolore. L’allenatore ha sottolineato l’assenza di continuità nelle prestazioni della sua squadra, evidenziando la necessità di miglioramenti prima della sfida di Serie A.

"L'infermeria: oggi ultimo allenamento e valuteremo. Saeleamekers ieri stava molto meglio. Oggi valuterò se farlo partire titolare o dalla panchina. Gimenez sta procedendo bene, sarà una bella risorsa per la fine della stagione. Leao convive con il suo problema, ma è a disposizione, come Fullkrug". Queste le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Roma-Milan sugli infortuni. Sul portoghese l'allenatore rossonero ha aggiunto: "C'è un po' di infiammazione sull'adduttorepube. Ci convive il dolore è minimo. Abbiamo quattro giocatori davanti per due posti. All'interno della partita posso cambiare, gli ultimi 30 minuti le partite si decidono. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

