Allegri in conferenza | Siamo in quattro per tre posti L’Inter sta facendo bene ha una proiezione di 90

In vista della sfida tra Roma e Milan, Allegri ha commentato la situazione di classifica, evidenziando come siano in quattro per tre posti in palio. Ha inoltre sottolineato la buona forma dell’Inter, stimandone una proiezione di 90 punti. Le parole dell’allenatore, pronunciate in conferenza stampa, offrono uno sguardo chiaro sull’andamento della stagione e sulle sfide che attendono le squadre coinvolte.

Inter News 24 Allegri e la frase che farà fare gli scongiuri ai tifosi dell’Inter, si è espresso così in conferenza stampa alla vigilia di Roma Milan. Alla vigilia di Roma-Milan, big match della ventiduesima giornata del campionato di Serie A, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore rossonero parlando della lotta Scudetto e della lotta Champions League, ha messo l’Inter in un discorso a parte. Secondo il tecnico toscano infatti la squadra di Cristian Chivu potrebbe già aver preso il largo e per questo ha parlato di quattro squadra (Milan, Napoli, Roma e Juventus) per tre posti Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com

