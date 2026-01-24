Allegri alle solite | Inter fuori dalla lotta Champions ha proiezione di 90 punti

Alla vigilia del match contro la Roma, Massimiliano Allegri ha commentato la situazione attuale del Milan, evidenziando gli obiettivi stagionali e lo stato di forma della squadra. In conferenza stampa, il tecnico ha analizzato le prospettive per il prosieguo della stagione, offrendo uno sguardo sobrio e obiettivo sulla posizione della squadra in campionato e sulle sfide che attendono.

Allegri. Alla vigilia del big match dell’ Olimpico contro la Roma, Massimiliano Allegri ha preso la parola in conferenza stampa facendo il punto sul momento del Milan e sugli obiettivi stagionali. Il tecnico rossonero ha sottolineato l’importanza della sfida, definendola uno snodo cruciale nella corsa alla Champions League: “ La visita della proprietà ha fatto molto piacere a tutti: è un momento importante della stagione, in cui ci giochiamo l’entrata in Champions League “. Allegri ha poi elogiato l’avversario di giornata, riconoscendo il valore del lavoro svolto da Gasperini: “ Domani sarà una bella partita da affrontare, contro una squadra che lotta con noi per i primi quattro posti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Allegri in conferenza: «Siamo in quattro per tre posti. L’Inter sta facendo bene, ha una proiezione di 90»In vista della sfida tra Roma e Milan, Allegri ha commentato la situazione di classifica, evidenziando come siano in quattro per tre posti in palio.

Lotta Scudetto, ecco Boniek: “Inter favorita, ma il Milan ha Allegri. Ha cambiato totalmente questa squadra”Zbigniew Boniek commenta la lotta scudetto, evidenziando l’Inter come favorita, ma sottolineando l’importanza del Milan con Allegri alla guida.

Milan, Allegri: Leao col solito problema. Champions? Inter fuori, in 4 per 3 postiMassimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan, sfida valida per la 22esima giornata di. tuttomercatoweb.com

