alle comunali forza italia e lega puntano su mei

A pochi mesi dalle elezioni comunali, Forza Italia e Lega rafforzano la loro candidatura con Mei. Nel contesto politico locale, il centrodestra si confronta con tensioni crescenti, evidenziando divisioni all’interno della coalizione. La situazione si sta definendo, mentre i cittadini attendono di conoscere le proposte e gli obiettivi dei principali candidati per il futuro della città.

A pochi mesi dalle elezioni amministrative, il clima politico in città inizia a scaldarsi, in particolare all’interno del centrodestra corsichese, dove le divisioni tra le forze della coalizione appaiono sempre più evidenti. Forza Italia e Lega puntano su Roberto Mei, già assessore della prima Giunta Errante, 54enne, libero professionista e imprenditore, il suo nome è legato a Forza Italia che rappresenta sin da quando ha mosso i primi passi in politica. Questa, per lui, sarebbe la seconda esperienza. La prima risale al 2020. Un déjà vu. Anche in quegli anni, infatti, lo schieramento di centrodestra risultava diviso: da una parte Roberto Mei (Forza Italia – Corsico popolare ) e dall’altra Filippo Errante, sindaco dimissionario nuovamente sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Corsico Ideale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

