Previsti temperature record agli Australian Open di martedì, con un aumento delle condizioni climatiche estreme. Dopo le difficoltà odierne, le previsioni indicano un peggioramento della situazione, ponendo sfide significative per i giocatori e gli organizzatori. Mentre il caldo intenso si fa sentire, anche gli italiani devono affrontare le conseguenze di un clima sempre più ostile durante questo importante torneo del Grande Slam.

Se quello che abbiamo visto oggi agli Australian Open 2026 a livello di temperature, ha fatto danni evidenti, quello che vedremo nei prossimi giorni potrebbe andare a peggiorare ulteriormente una situazione già molto complicata di suo per il primo torneo del Grande Slam della stagione. Come si è visto nel match di Jannik Sinner di questa notte la situazione legata al caldo estremo si sta facendo sentire in maniera evidente. La scelta di far disputare il match contro Eliot Spizzirri alle ore 12.00 locali con la colonnina di Mercurio che faceva segnare 37° è stato un azzardo non di poco conto preso dagli organizzatori del torneo di Melbourne. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Allarme caldo agli Australian Open: attese temperature record per martedì. Ma gli italiani…

Australian Open 2026, Musetti ma non solo: gli italiani in campo martedì 20 gennaioIl primo giorno di gare all'Australian Open 2026 vedrà in campo anche quattro tennisti italiani oltre a Jannik Sinner.

Allarme caldo agli Australian Open, previsti 40 gradi. Cambio orari: come funziona il protocolloA Melbourne, gli Australian Open si preparano a fronteggiare le alte temperature previste, con un picco di 40 gradi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Allarme caldo agli Australian Open, previsti 40 gradi. Cambio orari: come funziona il protocollo; Australian Open, incubo 40 gradi: quando scatta lo stop (il protocollo); Australian Open 2026, allerta caldo estremo: cosa prevede l’Extreme Heat Protocols; Sinner agli Australian Open, perché aver giocato solo un'ora è una buona notizia: l'allarme caldo, il rischio infortuni e la condizione...

Allarme caldo agli Australian Open, previsti 40 gradi. Cambio orari: come funziona il protocolloA Melbourne si corre ai ripari: 5 match sulla Margaret Court Arena e inizio anticipato di un'ora. Poi la possibilità di attivare l'Extreme Heat Protocol ... msn.com

Australian Open, allarme caldo e decisione drastica: Sinner penalizzato dall’orario con Spizzirri, anche Musetti rischiaAustralian Open, allarme caldo e decisione drastica degli organizzatori: Sinner penalizzato dall’orario con Spizzirri, anche Musetti rischia ... sport.virgilio.it

DOPO L’EMERGENZA CAGOTTO, ALLARME CALDO AGLI AUSTRALIAN OPEN! IL METEO ESTREMO... x.com

Tennis, allarme caldo agli AO: #Sinner anticipa alle 2 di stanotte - facebook.com facebook