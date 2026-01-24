All’Alcatraz al ritmo della taranta | Riviviamo le stesse emozioni qui

Domani all’Alcatraz si terrà un concerto del Canzoniere Grecanico Salentino, con i ritmi della taranta e il vento del Sud. L’evento, atteso da tre mesi, rappresenta il recupero della serata precedentemente rinviata ad ottobre. Un’occasione per rivivere le emozioni autentiche della musica tradizionale meridionale in un contesto raccolto e coinvolgente.

Ritmi di taranta e vento del Sud domani all’Alcatraz con il Canzoniere Grecanico Salentino. Per i fans un evento atteso da tre mesi che recupera la serata slittata ad ottobre. Più preciso, però, parlare di pomeriggio, visto che si inizia alle 16,30 con la lezione di pizzica per poi far partire le danze un paio di ore dopo, come conferma Mauro Durante, violinista, percussionista e “anima” della formazione salentina. "Tutto è iniziato il 25 e 26 luglio scorsi con la grande festa messa organizzata a Melpignano per festeggiare i cinquant’anni del gruppo" racconta il figlio di Daniele Durante, cofondatore del Canzoniere e direttore artistico della Fondazione de La Notte della Taranta, scomparso nel 2021. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

