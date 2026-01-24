Alla Stella Maris arriva la ' Befana in Vespa'

Alla Stella Maris, la tradizione continua con l’arrivo della ‘Befana in Vespa’. Come da consuetudine, questa visita speciale porta un sorriso ai piccoli pazienti, prolungando i festeggiamenti e portando un momento di gioia e conforto durante il periodo delle festività. Un gesto semplice ma significativo che rafforza il senso di comunità e solidarietà verso chi si trova in percorso di cura.

Come da tradizione ha raggiunto i piccoli pazienti della Stella Maris allungando le feste di qualche giorno. È la 'Befana in Vespa' – legata alla Rievocazione della Befana del Vigile Urbano – che anche quest’anno ha regalato una mattinata di allegria e una pioggia di doni ai bambini e ragazzi.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Presunti abusi alla Stella Maris, oggi la parola alla pubblica accusaDa qualche tempo le famiglie, le attiviste e gli attivisti del Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud seguono le fasi arrivato alle fasi finali con le ultime udienze chiave. Lo faranno anche ... lanazione.it

Maltrattamenti alla Stella Maris. Chieste condanne fino a 5 anniSono i più deboli, e dobbiamo dare loro giustizia. Con queste parole il pubblico ministero Fabio Pelosi – titolare dell’inchiesta – ha concluso la lunga requisitoria nella quale si è alternato con ... lanazione.it

SAVONA oggi alle 17,30 in sala Stella Maris "Non so dove sia. Cercando Irène Némirovsky" , racconto di Ferdinando Molteni, pianoforte Elena Buttiero e Anita Frumento, @visitsavona @CCIAARIVLIG @LiguriaNotizie @Liguria24News @EventiItaliani #aned x.com

LIVECASA DI SPIRITUALITÀ STELLA MARIS - LENTIAI DI BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook