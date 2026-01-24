Il dibattito sulla riforma della giustizia in Italia si intensifica, con alcune forze politiche che ammettono di voler punire i magistrati in relazione ai casi di migranti. Sebbene il testo ufficiale non lo menzioni esplicitamente, si evidenziano tensioni e interpretazioni che influenzano il quadro politico e giudiziario del paese. Questo scenario solleva questioni fondamentali sulla separazione dei poteri e sull’indipendenza della magistratura nel contesto delle politiche migratorie.

Vizio di riforma I centri in Albania e la giudice Silvia Albano al centro dell’assalto social di Fratelli d’Italia. Intanto La Russa si sfila: «Non farò campagna» Vizio di riforma I centri in Albania e la giudice Silvia Albano al centro dell’assalto social di Fratelli d’Italia. Intanto La Russa si sfila: «Non farò campagna» Sarà pure vero che da nessuna parte il testo della riforma della giustizia parla della sottoposizione dei magistrati al governo, ma le forze politiche della maggioranza stanno letteralmente facendo di tutto per dimostrare che l’intenzione di fondo è esattamente quella. Dopo le parole di Nordio, secondo il quale della riforma ne beneficerà anche il Pd quando tornerà al governo, e dopo i ripetuti affondi della premier Giorgia Meloni sulla polizia che incrimina mentre la legge assolve, la campagna elettorale di Fratelli d’Italia, tutta appoggiata al comitato «Sì riforma» presieduto dal giurista Nicolò Zanon, sta cominciando ad alzare il tiro. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Alla fine il fronte del Sì lo ammette: punire le toghe per i migranti

“Le toghe italiane le più sanzionate in Europa”: l'ultima bugia del fronte del NoNegli ultimi giorni si diffonde tra i sostenitori del No alla riforma Nordio l’affermazione che la giustizia disciplinare dei magistrati italiani sia la più severa d’Europa.

Più reati per punire chi manifesta, migranti e minorenni: ecco il nuovo ddl Sicurezza del governo MeloniIl nuovo ddl Sicurezza del governo Meloni, recentemente annunciato, si propone di introdurre misure più severe per chi manifesta, migranti e minorenni.

