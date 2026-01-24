Alcaraz-Paul | orario precedenti e dove vederla in tv

Il match tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul si svolgerà domenica 25 gennaio agli Australian Open 2026, negli ottavi di finale. L'incontro vedrà il tennista spagnolo affrontare l'americano, attualmente al numero 20 del ranking mondiale. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire il confronto tra due giocatori di alto livello nel contesto del torneo di Melbourne.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz torna protagonista agli Australian Open 2026. Domenica 25 gennaio il tennista spagnolo sfida l’americano Tommy Paul, numero 20 del mondo – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Alcaraz, nei turni precedenti, ha eliminato Walton all’esordio e poi Hanfmann e Moutet. La sfida tra Alcaraz e Paul è in programma domenica 25 gennaio non prima delle ore 3.30. I due tennisti si sono affrontati in sette precedenti, con lo spagnolo che conduce con un parziale di cinque vittorie a due. Alcaraz-Paul sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

