Albania Piantedosi smonta la sinistra | 80 euro al giorno? Non è un 5 stelle

Il ministro Piantedosi ha chiarito che il costo giornaliero di circa 80 euro riguarda l’intera sistemazione in Albania, comprendente vitto e alloggio. Ha sottolineato che questa cifra non corrisponde a un hotel di lusso o a un 5 stelle come inteso in Italia, ma rappresenta una soluzione più accessibile. La precisazione mira a sgomberare il campo da interpretazioni sbagliate circa le spese sostenute.

"Qualcuno pensa debbano stare in stamberghe? Non si tratta di un 5 stelle come inteso in Italia. Il costo complessivo si aggira intorno agli 80 euro giornalieri per tutto, ovvero per vitto e alloggio. Questa è una cornice economica massima che viene raggiunta solo se il personale viene impiegato al massimo dei numeri. La discussione sui costi è provinciale e miope poiché si fonda sul fatto che noi i nostri poliziotti li trattiamo bene, a differenza di chi in passato destinava loro altro tipo di alloggiamenti". Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi a margine del Forum Internazionale del Turismo a Milano alla domanda sul rinnovo dell'accordo per alloggiare in resort a 5 stelle gli agenti di servizio nei centri in Albania. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Migranti, Piantedosi: "Resort 5 stelle Albania? Agenti non vanno nelle stamberghe"Il ministro Piantedosi ha commentato la presenza di resort di lusso in Albania, sottolineando che i costi delle missioni sono stati valutati e che gli agenti non si trovano in condizioni di estrema povertà durante le operazioni all’estero.

