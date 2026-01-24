Alba Parietti sulla scarcerazione di Jacques Moretti | È quasi un' istigazione al fatto che possa accadere qualcosa

Alba Parietti commenta la scarcerazione di Jacques Moretti, sottolineando come la decisione possa sembrare un'ingiustificata libertà senza restrizioni. Secondo l'opinionista, questa scelta potrebbe essere interpretata come un invito a pensare che situazioni simili possano verificarsi di nuovo. La notizia riguarda la libertà dei coniugi Moretti, che sono stati lasciati senza misure restrittive, suscitando riflessioni sulla gestione delle misure cautelari.

"L'avevano annunciato e l'hanno fatto. I coniugi Moretti sono liberi. Neanche un braccialetto elettronico, nemmeno una supervisione o un domicilio coatto. Semplicemente una firma come fanno i piccoli 'delinquentelli' che hanno rubato dei polli e la sera devono andare a fare la firma".Alba.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Crans-Montana, Tajani sulla scarcerazione di Jacques Moretti: «Inaccettabile». Il presidente svizzero: «La politica non deve interferire»Il presidente del Consiglio italiano, insieme al presidente svizzero, ha espresso forte disappunto per la scarcerazione di Jacques Moretti, definendola “inaccettabile”.

Crans-Montana, le reazioni del governo alla scarcerazione di Jacques MorettiIl tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans-Montana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Alba Parietti racconta come la menopausa abbia migliorato la sua vita ⬇ - facebook.com facebook

Alba Parietti: “Costanzo ci ha resi animali da circo” #losgabuzzino #riccardobocca #parietti #costanzo L’intervista integrale sul canale Youtube “Lo sgabuzzino di Riccardo Bocca” x.com