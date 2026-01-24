Domenica 25 gennaio 2026 alle 21:00 si affrontano Alaves e Real Betis a Vitoria, nella seconda giornata del girone di ritorno della Liga spagnola. In questa occasione si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici per un match che vede i padroni di casa alla ricerca di un risultato positivo contro un avversario competitivo. Un incontro importante nel contesto della classifica di metà stagione.

La domenica di calcio spagnolo si chiuderà a Vitoria, dove l’Alaves ospiterà il Real Betis in una gara della seconda giornata del girone di ritorno di Liga. I Verdiblancos sono in ottima posizione di classifica e mirano al quinto posto, per ora detenuto dall’Espanyol: sono reduci però da una sconfitta piuttosto secca in Europa League, giovedì. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alaves-Real Betis (domenica 25 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi cercano il colpaccio

Alaves-Real Betis (domenica 25 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Verdiblancos all’esame di MendizorrotzaDomenica 25 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputerà Alaves-Real Betis, partita valida per la seconda giornata del girone di ritorno della Liga.

Pronostico Alaves vs Real Betis – 25 Gennaio 2026Alle 21:00 di domenica 25 gennaio 2026 lo Stadio Mendizorrotza ospita una sfida dal peso specifico importante in La Liga: Alaves - Real Betis. Entrambe

Alaves-Betis: come vedere gratuitamente la gara della LigaPosticipo di Liga dal peso specifico elevato a Vitoria. L'Alavés cerca una scossa emotiva e punti vitali per la salvezza, mentre il Betis vuole dare continuità al successo sul Villarreal e restare agg

