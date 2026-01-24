Al via la raccolta firme per sospendere i rapporti tra Roma e Israele

È stata avviata una raccolta firme a Roma per chiedere la sospensione dei rapporti tra la città e Israele. Il Comitato «Roma sa da che parte stare» ha presentato in Campidoglio una proposta di delibera di iniziativa popolare, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una posizione istituzionale in linea con questa richiesta.

ItaliaPalestina Il comitato «Roma sa da che parte stare» lancia l'iniziativa per spingere il Comune a discutere delle collaborazioni tra partecipate e Tel Aviv. Obiettivo: 5mila adesioni entro novanta giorni ItaliaPalestina Il comitato «Roma sa da che parte stare» lancia l'iniziativa per spingere il Comune a discutere delle collaborazioni tra partecipate e Tel Aviv. Obiettivo: 5mila adesioni entro novanta giorni Roma torna a mobilitarsi per la Palestina. Il Comitato promotore «Roma sa da che parte stare» ha depositato in Campidoglio una proposta di delibera di iniziativa popolare che chiede l’interruzione immediata di ogni rapporto tra Roma Capitale e lo Stato di Israele, a partire dalle collaborazioni istituzionali e dai legami con aziende israeliane. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Al via la raccolta firme per sospendere i rapporti tra Roma e Israele “Ue non può fare affari con Israele mentre c’è un genocidio a Gaza”: la raccolta firme Justice for PalestineL’iniziativa “Justice for Palestine” è una campagna di sensibilizzazione volta a raccogliere firme per chiedere la sospensione dell’accordo tra l’Unione Europea e Israele. Giustizia, via al comitato del No. E spunta la raccolta delle firmeÈ stato costituito un nuovo comitato di cittadini per il No al referendum sulla giustizia, a seguito di quello promosso dall’Associazione nazionale magistrati. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Per ogni pacchetto di sigarette 5 euro in più, al via la raccolta firme; Battaglia anti-fumo: al via la raccolta firme per aumentare il costo delle sigarette; Lotta al fumo: al via la raccolta firme per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette; VIII Rapporto Farmacie: al via la raccolta dati. Sigarette, al via la raccolta firme per aumentare di 5 euro il prezzoLe patologie fumo-correlate generano 26 miliardi di euro l’anno tra spese sanitarie e perdite di produttività. Solo i ricoveri imputabili al tabacco pesano sul Sistema Sanitario Nazionale oltre 1,64 ... tg24.sky.it Al via la campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigaretteAl via oggi la raccolta delle firme per una proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, compresi quelli di nuova g ... ansa.it Il 30 gennaio, nella sala stampa della Camera, esponenti dell’estrema destra lanceranno la raccolta firme per una proposta di legge anti-immigrazione - facebook.com facebook Primavalle, la raccolta firme per l'illuminazione e un'area cani presso il parco di quartiere ift.tt/E1xwg7V x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.