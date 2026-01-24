Al via in Piemonte le riprese per un videoclip musicale si cercano comparse

Sono aperte le candidature di comparse piemontesi per la realizzazione di un videoclip musicale. Le riprese si svolgeranno in una giornata tra il 28 gennaio e il 3 febbraio in Piemonte. Se desideri partecipare e far parte di questa produzione, invia la tua candidatura entro i termini indicati.

Cercasi comparse piemontesi per la realizzazione di un videoclip musicale.Le riprese si svolgeranno in una sola giornata, in Piemonte, nel periodo compreso tra il 28 gennaio e il 3 febbraio. La ricerca delle comparse è rivolta a residenti o domiciliati in Piemonte, ed è prevista regolare.🔗 Leggi su Novaratoday.it Novara, si cercano comparse per una produzione Rai in cittàA Novara, si cercano comparse per una produzione televisiva Rai. Leggi anche: In Trentino girano una serie tv americana: si cercano comparse e attori

