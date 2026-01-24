aggredito con lo spray un 17enne denunciati tre minorenni

Tre minorenni, di 15, 16 e 17 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri di Castiglione di Ravenna per aver aggredito un 17enne con uno spray, causando lesioni. L'episodio ha inoltre comportato l'interruzione di un servizio pubblico. Le indagini sono in corso per approfondire la dinamica dell'accaduto e le responsabilità dei giovani coinvolti.

I Carabinieri della Stazione di Castiglione di Ravenna hanno denunciato tre minorenni di 15, 16 e 17 anni, ritenuti responsabili in concorso di lesioni aggravate ed interruzione di un servizio pubblico. Le denunce sono scaturite a seguito dell’intervento effettuato dai Carabinieri di Castiglione nella mattinata di mercoledì scorso a bordo dell’autobus che stava trasportando gli studenti da casa a scuola. Secondo quanto ricostruito, nel corso di una lite per il posto a sedere tra alcuni ragazzi, sarebbe stato utilizzato lo spray al peperoncino per aggredire un giovane diciassettenne. Per ristabilire l’ordine l’autista del pullman è stato costretto a fermare il mezzo per far scendere tutti i passeggeri e poi ricorrere ad un mezzo sostitutivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

