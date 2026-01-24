Aggredisce una coppia con un martello e distrugge due motocicli a Marinella | arrestato vicino di casa

Nella notte a Marinella, un episodio di violenza ha visto un uomo aggredire una coppia con un martello, distruggendo due motocicli. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto del vicino di casa. La scena, che ha suscitato preoccupazione nel quartiere, ha coinvolto telefonate di emergenza e un intervento rapido per contenere la situazione. Un episodio che evidenzia l'importanza della sicurezza e della collaborazione comunitaria.

Urla nella notte, telefonate concitate al 112 e un quartiere improvvisamente trasformato in teatro di violenza. È quanto accaduto nel quartiere Marinella di Bagnara Calabra, dove l'intervento dei carabinieri ha riportato alla luce una vicenda di estrema brutalità.

