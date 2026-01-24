Afroamericani più poveri perché meno intelligenti Dati genetici di 20mila bambini Usa sfruttati per teorie razziste

Recenti studi su oltre 20.000 bambini negli Stati Uniti sono stati utilizzati in modo improprio per supportare teorie razziste, attribuendo differenze genetiche e cerebrali a presunte superiorità o inferiorità tra gruppi razziali. È importante analizzare criticamente questi dati e promuovere un'informazione basata su evidenze scientifiche affidabili, evitando interpretazioni distorte o discriminationi.

Roma, 24 gennaio 2026 – Dati genetici e scansioni cerebrali di oltre 20mila bambini statunitensi sono stati utilizzati in modo improprio per sostenere teorie pseudoscientifiche sulla presunta superiorità razziale. A rivelarlo è il New York Times, che punta il dito contro alcune falle nei sistemi di sicurezza del National Institutes of Health (Nih), la più grande istituzione di ricerca biomedica al mondo. Secondo l’inchiesta, un piccolo gruppo di ricercatori pseudoscientifici è infatti riuscito ad accedere a dati altamente sensibili che erano stati raccolti dall’istituto nell’ambito di uno studio sullo sviluppo del cervello infantile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Afroamericani più poveri perché meno intelligenti”. Dati genetici di 20mila bambini Usa sfruttati per teorie razziste “Afroamericani più poveri perché meno intelligenti”. Dati genetici di 20mila bambini usati per teorie razzisteRecenti studi sui dati genetici e le scansioni cerebrali di oltre 20. Meno impegni, più tempo di qualità: perché il gioco libero rende i bambini più sereniIl gioco libero rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo equilibrato dei bambini. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Afroamericani più poveri perché meno intelligenti. Dati genetici di 20mila bambini usati per teorie razzisteRubate informazioni sullo sviluppo del cervello dal National Institutes of Health: sono finite in articoli pseudoscientifici che stanno spopolando per colpa dell’IA. L’inchiesta del New York Times ... msn.com La Provincia Unica TV. . Ha dedicato la sua vita ad aiutare gli orfani del Malawi, uno dei paesi africani più poveri. Domenica al cenacolo francescano di Lecco sarà ricordata Rita Milesi, missionaria laica di Erve che ha fondato un centro per l’infanzia ancor ogg - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.