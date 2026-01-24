Il presidente statunitense Donald Trump ha recentemente rivisto le sue dichiarazioni sul ruolo delle truppe NATO in Afghanistan, riconoscendo il coraggio e l’impegno dei soldati britannici. Dopo aver in passato minimizzato la loro presenza, Trump ha ora espresso apprezzamento, segnando un passo verso una valutazione più equilibrata del contributo internazionale nel conflitto afgano.

Dopo aver minimizzato il ruolo delle truppe Nato in Afghanistan, il presidente Usa Donald Trump ha fatto una parziale marcia indietro. "I grandi e coraggiosi soldati del Regno Unito saranno sempre al fianco degli Stati Uniti d'America! In Afghanistan, 457 di loro hanno perso la vita, molti sono rimasti gravemente feriti, ed erano tra i più grandi guerrieri di tutti i tempi", ha scritto sul social network Truth il Capo della Casa Bianca. "È un legame troppo forte per poter essere spezzato. L'esercito britannico, con il suo incredibile cuore e la sua anima, non è secondo a nessuno (eccetto gli Stati Uniti!). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Afghanistan, Trump aggiusta il tiro: "I soldati inglesi sono stati grandi e coraggiosi"

Regno Unito contro Trump: “Ha sminuito il ruolo dei nostri soldati in Afghanistan”Il Regno Unito ha espresso indignazione dopo le dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui le truppe della Nato, inclusi i soldati britannici, sarebbero state poco presenti sul campo durante la guerra in Afghanistan.

Trump offende soldati Nato: “In Afghanistan erano dietro”. Principe Harry: “Rispetti i sacrifici”L’ex presidente Donald Trump ha commentato la presenza dei militari alleati NATO in Afghanistan, sostenendo che non abbiano mai svolto un ruolo attivo e che siano rimasti principalmente nelle retrovie.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Starmer, 'da Trump parole offensive su Afghanistan, si scusi'.

Afghanistan, Trump aggiusta il tiro: I soldati inglesi sono stati grandi e coraggiosiDopo aver minimizzato il ruolo delle truppe Nato in Afghanistan, il presidente Usa Donald Trump ha fatto una parziale marcia indietro. I grandi ... iltempo.it

Afghanistan, il principe Harry contro Trump: Ho combattuto lì e sono morti miei amici lìIl principe Harry contro Donald Trump dopo l'intervista incendiaria del presidente degli Stati Uniti ai media sulle missioni di pace in Afghanistan. Veterani decorati, parlamentari di tutti i partiti ... msn.com

Afghanistan, il principe Harry contro Trump: "Ho combattuto lì e sono morti miei amici lì" x.com

Quanto è ingrato Trump con gli alleati della Nato e con i soldati morti in Afghanistan. Il presidente americano riscrive anche la storia pur di svilire l'Alleanza atlantica Di Paola Peduzzi - facebook.com facebook