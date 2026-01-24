Afghanistan | principe Harry contro Trump ' rispetto per sacrifici Gb'

Il principe Harry ha espresso solidarietà ai militari britannici e della NATO in Afghanistan, sottolineando l’importanza del rispetto per i loro sacrifici. Insieme a Sir Keir Starmer, ha criticato le affermazioni di Donald Trump che minimizzano il ruolo delle truppe britanniche nel conflitto. Questa presa di posizione evidenzia l’importanza di riconoscere il contributo e il coraggio di chi ha servito in operazioni di peacekeeping e combattimento.

Washington, 24 gen. (Adnkronos) - Il principe Harry si è unito a Sir Keir Starmer nel criticare le affermazioni di Donald Trump secondo cui le truppe britanniche e della Nato non erano in prima linea in Afghanistan. Il Duca del Sussex, che ha compiuto due missioni in Afghanistan, ha affermato che "i sacrifici britannici meritano di essere raccontati con sincerità e rispetto". "Ho prestato servizio lì. Ho stretto amicizie che dureranno tutta la vita. E ho perso amici. Solo fra quelli provenienti dal Regno Unito sono stati uccisi 457 militari". "Migliaia di vite sono state cambiate per sempre. Madri e padri hanno seppellito figli e figlie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Principe Harry contro Donald Trump sui soldati britannici in Afghanistan, "I sacrifici meritano rispetto"

Trump offende soldati Nato: "In Afghanistan erano dietro". Principe Harry: "Rispetti i sacrifici"

