Afghanistan | per neve e forti piogge morte 61 persone in 3 giorni

Negli ultimi tre giorni, in Afghanistan, neve e intense piogge hanno causato la perdita di 61 vite umane. Questi eventi climatici estremi hanno provocato conseguenze gravi per le comunità locali, evidenziando la vulnerabilità del paese alle condizioni meteorologiche estreme. La situazione richiede attenzione e interventi per mitigare i rischi legati a tali fenomeni naturali.

Kabul, 14 gen. (AdnkronosAfp) - In Afghanistan la neve e le forti piogge hanno causto la morte di 61 persone in Afghanistan. Lo ha riferito l'autorità del Paese per la gestione delle catastrofi. "Prime cifre delle vittime e dei danni causati dalle nevicate e dalla pioggia degli ultimi tre giorni: 61 morti, 110 feriti e 458 case parzialmente o completamente distrutte", ha scritto su X l'Autorità nazionale afghana per la gestione dei disastri (Andma). 🔗 Leggi su Iltempo.it

“Forti piogge e neve in arrivo”. Maltempo Italia, nuova spaventosa allerta: ecco doveUn nuovo fronte di maltempo sta interessando l’Italia, portando piogge abbondanti e neve nelle aree settentrionali.

