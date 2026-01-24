Afghanistan oltre 60 morti e più di 100 feriti per le forti nevicate

Da lapresse.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le intense nevicate e piogge degli ultimi giorni in Afghanistan hanno provocato oltre 60 decessi e più di 100 feriti, secondo l'autorità nazionale per la gestione delle catastrofi. Le condizioni climatiche hanno isolato numerosi villaggi, mentre le autorità si impegnano per riaprire le strade e garantire l’assistenza alle zone colpite. La situazione rimane critica in diverse aree del paese.

Le forti nevicate e le piogge degli ultimi tre giorni hanno causato la morte di oltre 60 persone e il ferimento di oltre 100 in tutto l’Afghanistan, ha dichiarato l’autorità nazionale per la gestione delle catastrofi, mentre le autorità del Paese stanno cercando di riaprire le strade e raggiungere i villaggi isolati. Il portavoce dell’Autorità nazionale per la gestione delle catastrofi, Yousaf Hammad, ha affermato che 61 persone sono morte e 110 sono rimaste ferite, mentre 458 case sono state completamente o parzialmente distrutte e centinaia di animali sono morti in 15 delle 34 province dell’Afghanistan. 🔗 Leggi su Lapresse.it

afghanistan oltre 60 morti e pi249 di 100 feriti per le forti nevicate

© Lapresse.it - Afghanistan, oltre 60 morti e più di 100 feriti per le forti nevicate

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 6.3 in Afghanistan: almeno dieci morti e oltre duecento feriti

Leggi anche: Terremoto devastante nel nord dell’Afghanistan: almeno 20 morti e più di 300 feriti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Afghanistan, oltre 60 morti e più di 100 feriti per le forti nevicate(LaPresse) Le forti nevicate e le piogge degli ultimi tre giorni hanno causato la morte di oltre 60 persone e il ferimento di oltre 100 in ... stream24.ilsole24ore.com

Terremoto in Afghanistan: oltre 800 morti e le ultime notizie dal sismaUn violento terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito l'Afghanistan orientale: le ultime notizie indicano che circa 2.200 morti, tra cui circa 750 bambine e bambini* e circa 3.000 sarebbero i feriti. savethechildren.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.