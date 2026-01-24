Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 24 gennaio, Stefano De Martino ha condiviso un momento di grande emozione, toccando anche il ricordo del padre scomparso. La trasmissione, condotta dal presentatore, ha mostrato un lato più intimo e personale, suscitando riflessioni su temi come il dolore e la memoria. Un episodio che ha coinvolto profondamente il pubblico, offrendo uno spaccato di vulnerabilità e sensibilità.

Sabato 24 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha presentato la nuova pacchista in rappresentanza del Trentino Alto Adige: si tratta di Andrea, proveniente dalla provincia di Trento, che nella vita lavora come organizzatrice di eventi. Il concorrente della serata, invece, era Alessio, pacchista per la Regione Toscana. Originario di Prato, Alessio si occupa di analisi della qualità degli alimenti ed è fidanzato con Asia, dalla quale ha avuto un figlio, il piccolo Cesare. Per affrontare la partita ha scelto di farsi accompagnare dalla madre Elisabetta, ex commessa oggi in pensione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino in lacrime: il dettaglio sulla morte del padre

Stefano De Martino, la notizia su Affari tuoi dopo la morte del padreStefano De Martino torna a parlare di sé dopo la perdita del padre, una tragedia che ha segnato profondamente la sua vita.

Stefano De Martino piangeva ad Affari Tuoi e C’è Posta per Te pochi giorni prima della morte di suo padreRecenti apparizioni di Stefano De Martino in televisione hanno mostrato un forte stato emotivo, lasciando supporre un legame con la perdita recente del padre, Enrico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Stefano De Martino e il caso di Affari tuoi che la Rai ha mandato in onda nonostante il lutto; Affari Tuoi, Herbert sparisce nella puntata più triste di Stefano De Martino: il comunicato della Rai; Affari Tuoi, Stefano De Martino svela il segreto di Miriam. Il finale sorprende; Chi è Martina Miliddi, ad Affari Tuoi al posto di Herbert Ballerina.

Affari Tuoi vola negli ascolti: Stefano De Martino domina e supera la Ruota della FortunaSerata trionfale per Stefano De Martino, che con Affari Tuoi si riprende con forza la vetta degli ascolti dell’access prime time, lasciando indietro la concorrenza rappresentata da Gerry Scotti e La ... comingsoon.it

Affari tuoi, la scelta di cuore e da papà di Alessio: accetta 75 mila euro e ne perde 200 mila. Ma il vero premio è il piccolo CesareFinale mozzafiato nel programma condotto da Stefano De Martino: un giovane padre pensa al bimbo e la spunta il dottore ... corrierediarezzo.it

La ballerina sarda Martina Miliddi, da Amici ad Affari Tuoi con Stefano De Martino – Ecco chi è - facebook.com facebook

Affari Tuoi, Damiano cambia idea a un passo dal disastro: "Vorrei permettere a mia moglie di lavorare meno" x.com