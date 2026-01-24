Affari Tuoi ad un passo dal disastro | la scelta di Damiano sorprende tutti!

Nella recente puntata di Affari Tuoi, la decisione di Damiano ha suscitato sorpresa tra i partecipanti e gli spettatori. La trasmissione, nota per i suoi colpi di scena, ha presentato un episodio caratterizzato da tensione e incertezza, culminato con un pacco nero che ha coinvolto tutti nel suspense. Un momento che ha evidenziato come le scelte possano influenzare il corso della gara, mantenendo vivo l'interesse del pubblico.

Ad affari tuoi è andata in onda una puntata ricca di emozioni, colpi di scena e un pacco nero che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Ecco cosa è successo. Cosa succede quando la fortuna balla sul filo dell'incertezza? Te lo raccontiamo con la partita di Damiano, protagonista ad Affari Tuoi il 23 gennaio. Padre del Trentino, in gara con la figlia Sophie, entra in studio con un pacco nero sotto braccio e una determinazione che si sente nell'aria. Il gioco parte subito con colpi di scena: via 20mila, poi 30mila euro. Ma il colpo duro arriva al quarto pacco: sfumano 300mila euro. E non è finita, spariscono anche i 75mila.

