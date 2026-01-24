Addio all’amata maestra Elisabetta

Il 24 gennaio 2026 si è spenta a Sarzana Elisabetta Tognoli, nota maestra della scuola primaria. A soli 58 anni, lascia un ricordo affettuoso tra colleghi, studenti e la comunità locale. La sua figura è stata un punto di riferimento per molti, e la città si stringe nel cordoglio per questa perdita.

Sarzana, 24 gennaio 2026 – Si è spenta a soli 58 anni Elisabetta Tognoli maestra della scuola primaria molto conosciuta in città. Era da tempo insegnante all’istituto di Santa Caterina, molto amata dai suoi bambini, colleghi e dalla dirigenza scolastica. Una donna solare e allegra come quando da studentessa delle scuole elementari era una delle voci più brillanti del coro della scuola capoluogo, al tempo diretto dal maestro Giovanni Nuti. Per questo ha sempre coinvolto i ragazzi con la sua passione per la musica. Da qualche tempo aveva accusato alcuni problemi di salute pur affrontandoli con grande forza d’animo, sostenuta dal marito l’ingegner Andrea Del Sarto con il quale risiedeva in via Falcinello nella zona dello stadio “Miro Luperi“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

