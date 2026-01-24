È scomparso Nazzareno Canuti, ex difensore noto per aver giocato sia con l’Inter che con il Milan. A pochi giorni dal suo settantesimo compleanno, l’ex calciatore si è spento improvvisamente. La sua carriera ha attraversato diverse squadre di rilievo del calcio italiano, lasciando un ricordo duraturo nel mondo dello sport.

È morto Nazzareno Canuti, pochi giorni dopo aver compiuto settant’anni. L’ex difensore, uno dei pochi ad aver indossato sia la maglia dell’ Inter sia quella del Milan, si è spento improvvisamente. La notizia è stata confermata dal giornalista Bruno Longhi, grande amico di Canuti, che gli ha dedicato un commosso ricordo sui social. Profondamente legato ai nerazzurri, di cui era anche tifoso, Canuti aveva scelto, dopo il ritiro dal calcio giocato, una vita lontana dai riflettori, intraprendendo una carriera nel settore commerciale. In Inter, Nazzareno Canuti aveva compiuto l’intero percorso dalle giovanili alla prima squadra, totalizzando 183 presenze e un gol. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Addio al campione ed ex difensore di Inter e Milan: aveva appena compiuto 70 anni

