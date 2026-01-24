addio a spazzali protagonista del processo enimont

Il processo Enimont ha segnato una fase importante nella storia giudiziaria italiana, coinvolgendo figure come Spazzali e Bettino Craxi. Tra i protagonisti di quella vicenda, Giannino Guiso ed Enzo Lo Giudice hanno rappresentato i difensori di Craxi e sono stati parte di un contesto giudiziario complesso. Con la loro scomparsa, si chiude un capitolo di quegli anni, lasciando un ricordo di un’epoca di grandi sfide legali e politiche.

Furono in due, in quella resa generalizzata a Antonio Di Pietro che furono i processi di Mani Pulite, a tenere testa al pm più famoso d’Italia: due sono già morti da anni, ed erano i difensori di Bettino Craxi, cioè Giannino Guiso ed Enzo Lo Giudice. Il terzo se ne va ieri, ed è quello che nel suo scontro frontale con Di Pietro divenne il protagonista dell’evento mediatico che riassunse quell’epoca, il processo Enimont. Giuliano Spazzali difendeva Sergio Cusani, e neanche lui era sceso a patti con la Procura. Di Pietro ne approfittò per trasformare l’aula in un’arena dove trascinava pallidi, inermi, a volte balbettanti - i potenti della Prima Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

