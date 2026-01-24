Addio a Spazzali l’avvocato di Cusani in ‘Mani Pulite’

È deceduto Spazzali, noto avvocato di Cusani e figura di rilievo durante gli anni di Piombo e l’inchiesta Mani Pulite. La sua lunga carriera lo ha visto tra i protagonisti delle vicende giudiziarie che hanno segnato un’epoca della storia italiana, lasciando un’impronta significativa nel panorama legale nazionale.

Di lui si parlò tanto durante gli Anni di Piombo e durante la stagione di Mani Pulite. Il suo nome ha attraversato la storia d’Italia e per molti anni è stato uno dei maggiori protagonisti nelle aule giudiziarie. Si è spento oggi a Milano Giuliano Spazzali, tra gli avvocati più noti per le difese memorabili e il modo di contrapporsi a chi indossava la toga dell’accusa. "Abbiamo perso il nostro maestro", è stata l’espressione di chi con lui ha diviso lo studio e il lavoro. Nato a Trieste il primo gennaio 1939, Spazzali negli anni ‘60 si trasferisce nel capoluogo lombardo dove diventa il legale di Soccorso Rosso, assistendo i militanti della sinistra extraparlamentare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

