Addio a Nazzareno Canuti con l’Inter vinse lo Scudetto nel 1980 | scomparso a 70 anni

È deceduto Nazzareno Canuti, ex calciatore che ha vestito le maglie di Inter e Milan, e che nel 1980 contribuì alla conquista dello Scudetto con i nerazzurri. Canuti si è spento all’età di 70 anni, lasciando un ricordo nel mondo del calcio italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita per gli appassionati e le società con cui ha condiviso la carriera.

Inter News 24 Addio a Nazzareno Canuti, l’ex calciatore di Inter e Milan si è spento improvvisamente all’età di 70 anni. All’età di 70 anni è improvvisamente scomparso Nazzareno Canuti, ex calciatore di Inter e Milan tra le altre. Pur avendo indossate entrambe le maglie delle formazioni milanesi, non ha mai nascosto la sua fede interista. Con il Biscione ha conquistato lo Scudetto nel 1980, in nerazzurro ha vissuto gli anni migliori della sua carriera. Con il Diavolo invece ha militato nel campionato di Serie B. Il momento più alto della sua storia interista (183 presenze in tutte le competizioni con 1 gol segnato in 7 stagioni) era stato a cavallo della fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, periodo in cui aveva vinto lo scudetto 1979-80, con Bersellini in panchina, e due Coppe Italia Internews24. 🔗 Leggi su Internews24.com

Addio a Nazzareno Canuti: vinse lo scudetto del 1980 con l'Inter e giocò in B col MilanÈ scomparso Nazzareno Canuti, ex difensore noto per aver vinto lo scudetto del 1980 con l’Inter.

Morto Nazzareno Canuti: vinse lo scudetto con l’Inter di BerselliniNazzareno Canuti, ex calciatore e vincitore dello scudetto con l’Inter di Bersellini, è deceduto a 70 anni.

