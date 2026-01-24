Addio a Gaia la 22enne originaria di Lucera morta dopo essere stata travolta da un treno

Gaia Gelsi, 22 anni di Lucera, è deceduta all'ospedale Careggi di Firenze dopo essere stata investita da un treno alla stazione di Empoli. L’incidente si è verificato il 20 gennaio e la giovane era rimasta gravemente ferita. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità lucerina e apre un’attenzione sulla sicurezza nelle aree ferroviarie.

Aveva solo 22 anni Gaia Gelsi, la giovane ragazza di origine lucerina, scomparsa nella giornata di ieri, 23 gennaio, all'ospedale Careggi di Firenze, dove era ricoverata in gravi condizioni dopo un incidente alla stazione di Empoli, avvenuto il 20 gennaio scorso.

