Ad Almè torna La Nostra corrida una tradizione che da 33 anni diverte grandi e piccini

Ad Almè torna “La Nostra Corrida”, un evento che da oltre trent’anni coinvolge la comunità locale. Questa manifestazione offre a partecipanti di tutte le età l’opportunità di esibirsi in diverse discipline come canto, ballo, magia e sketch comici, promuovendo convivialità e intrattenimento. Un appuntamento che rappresenta una tradizione consolidata e un momento di condivisione per grandi e piccoli.

Ad Almè c’è una tradizione che da 33 anni diverte grandi e piccini: “La nostra corrida”, lo spettacolo che vede concorrenti sfidarsi in esibizioni di canto, ballo, magia e sketch comici. L’appuntamento è sabato 24 gennaio 2026 alle 20.30 al Teatro Serassi di Villa d’Almè. Negli anni la manifestazione si è evoluta e innovata, senza mai perdere il suo fascino e la sua popolarità. Lo conferma Andrea Cefis, direttore artistico, che tre anni fa ha raccolto l’eredità dello show, portando nuove idee ma rispettando lo spirito originale: “Ho gestito solo l’ultimo pezzettino di questo grande spettacolo. In questi anni ho cercato di mettere a disposizione le mie competenze nell’organizzazione di eventi, iniziata a 18 anni, per dare qualcosa di nuovo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

