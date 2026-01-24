Acistom Obiettivo puntato sulla prevenzione

Oggi a Cesena, alle ore 14.30, si terrà l’assemblea annuale dell’Associazione Acistom presso la sala Hobby Terza Età di viale Gramsci 293. L’evento, dedicato alla prevenzione del tumore e al supporto a incontinenti e stomizzati, riunisce circa trecento volontari e interessati, rafforzando l’impegno dell’associazione nel promuovere la salute e il benessere della comunità.

Oggi si svolgerà Cesena, alle ore 14.30 presso la sala di Hobby Terza Età di viale Gramsci 293 (zona Ippodromo), l'assemblea annuale dell' Associazione di volontariato Acistom per la prevenzione del tumore e sostegno a incontinenti e stomizzati, che riunisce quasi trecento persone. La giornata, sul tema ' Screening del tumore colorettale vuol dire salute', si svolgerà in tre momenti. Dopo i saluti della presidente Giordana Giulianini, seguiranno gli interventi dell'assessora ai servizi sociali di Cesena Carmelina Labruzzo, del giornalista Quinto Cappelli, direttore del periodico di Acistom 'La Porta Giusta' e della scrittrice cesenate Zina Righi, seguiti dalla relazione di base del medico Carlo Lusenti, direttore Unità operativa urologia dell'ospedale Bufalini.

