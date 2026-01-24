Accoltellata e rapinata titolare di un ristorante in centro

Stanotte a Firenze, una rapina si è svolta nel centro cittadino, coinvolgendo la titolare di un ristorante. Mentre si dirigeva verso la spazzatura, è stata vittima di un'aggressione che ha portato a una ferita da taglio. L'episodio evidenzia le difficoltà legate alla sicurezza dei locali commerciali nel centro storico e le conseguenze di incidenti di questo tipo.

Rapina violenta stanotte in centro a Firenze. La titolare di un ristorante è stata accoltellata poco dopo la chiusura, mentre stava andando a buttare la sporcizia.Secondo una prima ricostruzione, la donna, di origini cinesi, sarebbe stata avvicinata da alcuni giovani che l'hanno colpita con.

