Accoltellata a scopo di rapina nei pressi della stazione di Firenze | è caccia ai responsabili

Una donna è stata vittima di un'aggressione con coltello e rapina nei pressi della stazione di Santa Maria Novella a Firenze. L’episodio, avvenuto all’alba, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine che stanno cercando di identificare i responsabili. La questione sottolinea l’importanza di aumentare i controlli e la sicurezza nell’area centrale della città.

FIRENZE – Brutale aggressione all’alba nei pressi della stazione di Santa Maria Novella a Firenze, dove una giovane donna è stata accoltellata e rapinata in strada. La vittima, una 29enne di origini cinesi, è stata sorpresa intorno alle 5 del mattino in via Cennini da due uomini mentre si stava probabilmente recando al lavoro o rientrando a casa. Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, la donna sarebbe stata bloccata dai due sconosciuti che hanno subito preteso la consegna del portafoglio. Di fronte al netto rifiuto della 29enne, i malviventi non hanno esitato a usare la violenza: uno dei due ha estratto un’arma da taglio colpendo la vittima alla schiena.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

