Accadde oggi | 24 gennaio ha inizio la corsa all’oro

Il 24 gennaio 1848, durante un controllo in una segheria in California, James Marshall scoprì delle schegge di un materiale luccicante nell’acqua, dando così inizio alla famosa corsa all’oro. Questa scoperta avrebbe avuto un impatto significativo sulla storia e sulla popolazione della regione. Di seguito, analizziamo gli eventi e le conseguenze di quel giorno che cambiò il destino di molte persone.

Il 24 gennaio 1848 un carpentiere di nome James Wilson Marshall, impiegato del pioniere svizzero John Sutter, fece una scoperta che avrebbe cambiato la storia degli Stati Uniti. Mentre ispezionava i lavori in una segheria sulle rive dell’American River, vicino a Coloma, in California, Marshall notò delle schegge luccicanti nell’acqua. Li raccolse e li fece esaminare: era oro. A quel tempo, la California era appena passata sotto il controllo degli Stati Uniti, in seguito alla guerra messicano-americana e al Trattato di Guadalupe Hidalgo, firmato poche settimane dopo, a febbraio. La regione, ancora scarsamente popolata da coloni americani, era composta in gran parte da terreni rurali, ex territori messicani e comunità indigene. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

