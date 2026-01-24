Abitare il futuro firmato in Cilento il Patto per le aree interne

A San Mauro Cilento è stato firmato il Patto “Abitare il futuro – oltre la retorica delle aree interne”, un documento che propone un nuovo modello di governance e sviluppo per i territori rurali, collinari e montani del Cilento. L'iniziativa mira a valorizzare le risorse locali e a promuovere un approccio sostenibile e condiviso, offrendo opportunità di crescita e rinascita per le comunità delle aree interne.

Tempo di lettura: 3 minuti A San Mauro Cilento è stato sottoscritto il Patto “Abitare il futuro – oltre la retorica delle aree interne”, un documento politico-culturale che propone un nuovo approccio alla governance e allo sviluppo dei territori rurali, di collina e di montagna. A firmarlo sono state cinquanta personalità provenienti dal mondo della politica, dell’associazionismo e della ricerca. La sottoscrizione è avvenuta al termine di tre giorni di lavoro e confronto, organizzati in occasione del cinquantesimo anniversario della Cooperativa Nuovo Cilento, che hanno coinvolto circa mille partecipanti tra workshop, seminari, tavoli tematici e conferenze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Abitare il futuro, firmato in Cilento il Patto per le aree interne Un Patto per le Aree Interne: dal Cilento una nuova alleanza contro lo spopolamentoVenerdì 23 gennaio a San Mauro Cilento, in occasione dei 50 anni della Cooperativa Nuovo Cilento, verrà firmato un Patto per le Aree Interne. Aree interne, dal Cilento un patto nazionale contro lo spopolamentoLe aree interne, tra cui il Cilento, sono al centro di un nuovo patto nazionale volto a contrastare lo spopolamento e sostenere lo sviluppo economico delle zone rurali. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Foggia, l’ex Distretto Militare rinasce: 120 posti letto per studenti e il Museo Umberto Giordano. Firmato il comodato, lanciato il concorso di progettazione; Milano Home 2026: il retail al centro del futuro dell’abitare. Abitare il futuro: il cinema 2026 tra classici, presente e disillusioneNel 2026, anno simbolicamente immaginato in Metropolis, il cinema riflette sul presente più che sul futuro. Tra introspezione italiana, grandi ritorni internazionali e classici reinventati, lo scher ... globalist.it Arte e AI per immaginare nuovi modi di abitare il futuroQuali immaginari ci muovono verso il futuro? Con questo tema Michelangelo Pistoletto, pittore e scultore, protagonista della corrente dell'arte povera, ha aperto Contemporanea-Arcipelago dei futuri. ansa.it A Milano Home prende il via un ciclo di talk dedicato al futuro dell’abitare contemporaneo, dove minimalismo e massimalismo si confrontano come visioni progettuali, culturali ed estetiche. Un programma di incontri curato da @platformarchitecture, che met - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.