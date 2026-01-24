abitare il futuro firmato a san mauro cilento il patto per le aree interne

A San Mauro Cilento è stato sottoscritto il “Patto per le Aree Interne”, un accordo tra 50 personalità di politica, associazionismo e ricerca. Il documento, intitolato “Abitare il futuro – oltre la retorica delle aree interne”, mira a promuovere lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità di vita nelle zone interne. L’iniziativa rappresenta un passo importante per un dialogo concreto e collaborativo sul territorio.

Abitare il futuro, firmato in Cilento il Patto per le aree interneA San Mauro Cilento è stato firmato il Patto “Abitare il futuro – oltre la retorica delle aree interne”, un documento che propone un nuovo modello di governance e sviluppo per i territori rurali, collinari e montani del Cilento.

Un Patto per le Aree Interne: dal Cilento una nuova alleanza contro lo spopolamentoVenerdì 23 gennaio a San Mauro Cilento, in occasione dei 50 anni della Cooperativa Nuovo Cilento, verrà firmato un Patto per le Aree Interne.

