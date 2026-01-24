Abbattimenti di alberi | Oltresavio tagli immotivati I cittadini sono preoccupati

A Cesena, nel quartiere Oltresavio, si registrano abbattimenti di alberi considerati immotivati, che suscitano preoccupazione tra i cittadini. La lista civica Cesena Siamo Noi denuncia un intervento che sembra protrarsi da anni senza spiegazioni adeguate né informazioni sulle eventuali compensazioni ambientali. La situazione solleva interrogativi sulla gestione del patrimonio arboreo e sull’impatto ambientale di tali operazioni.

Cesena Siamo Noi denuncia l’ abbattimento selvaggio di alberi nel quartiere Oltresavio. Una pratica che va avanti da anni, secondo la lista civica di opposizione, è che crea sconcerto e preoccupazione tra i cittadini "che vedono scomparire pezzi importanti del paesaggio urbano senza ricevere spiegazioni chiare sulle motivazioni degli interventi né sulle eventuali compensazioni ambientali previste". Csn punta l’obiettivo in particolare nella zona di tra via Certaldo, via Riccione e lungo l’asse della Via Emilia. "Il verde urbano – spiega Csn in una nota – non è un elemento decorativo, ma una componente essenziale della salute pubblica e della qualità della vita nei quartieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Taglio degli alberi nel quartiere Oltresavio, Csn: "Incoerente rispetto ai proclami sulla sostenibilità"Nel quartiere Oltresavio, tra via Cerando, via Riccio e l’asse della Via Emilia, si verifica da anni un continuo abbattimento di alberi storici.

Sicurezza nel quartiere Oltresavio, Cesena Siamo Noi: "Cittadini rassegnati e amministrazione assente"

