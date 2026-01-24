Abbasso la Germania no al Mercosur! Il masochismo di Coldiretti

L'Italia e la Germania rafforzano i loro legami, come sottolineato da leader politici di entrambi i paesi. Tuttavia, le discussioni sul Mercosur suscitano preoccupazioni tra le aziende agricole italiane. Coldiretti esprime timori riguardo alle implicazioni di un accordo commerciale con il Sud America, evidenziando le tensioni tra interessi nazionali e scambi internazionali. È importante analizzare con attenzione le conseguenze di queste decisioni per l’economia e il settore agricolo italiani.

L’insensato e autolesionistico spirito anti tedesco alla base del no degli agricoltori che non si rendono conto di danneggiare l’agroalimentare made in Italy Meghnagi (Comunità ebraica Milano): "Sul ddl antisemitismo col Pd rottura insanabile. Il 27 gennaio non li vogliamo" Usa: Calenda, 'Meloni per Nobel a Trump? Come italiano e europeo mi vergogno' “Oggi Italia e Germania sono più vicine che mai”, dice Giorgia Meloni. “L’Italia e la Germania sono molto vicine, come non lo sono mai state prima”, conferma Friedrich Merz. Il vertice intergovernativo, e l’agenda di riforme indicata dalla premier e dal cancelliere per smantellare la burocrazia in Europa e rilanciare la competitività delle imprese, dovrebbe sgomberare il campo da infantilismi e allarmismi infondati ma molto diffusi nella coalizione politica e sociale che sostiene il governo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

I giovani di Coldiretti tra i manifestanti a Bruxelles per protestare contro Pac e Mercosur – Il videoMigliaia di giovani agricoltori di Coldiretti si sono riuniti a Bruxelles in un grande corteo, manifestando contro le proposte della Commissione Europea su Mercosur e la nuova Politica Agricola Comune.

Gli agricoltori padovani di Cia e Coldiretti a Strasburgo per protestare contro il trattato UE e MercosurGli agricoltori padovani di Cia e Coldiretti sono partiti nelle prime ore del mattino per Strasburgo, per partecipare a una manifestazione di protesta contro l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Mercosur.

