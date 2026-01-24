A zonzo per la Città eterna

Esplorare Roma significa immergersi nella sua storia e nelle sue atmosfere senza fretta. Elsa Morante, ad esempio, amava passeggiare per la città seguendo con attenzione la “Guida di Roma” di Georgina Masson, un testo fondamentale per conoscere i luoghi più autentici e meno frequentati. Camminare per le strade di questa capitale permette di scoprire ricchezze culturali e paesaggistiche, vivendo un’esperienza autentica e suggestiva.

Roma è una città che ne racchiude molte altre, e i libri su di lei si sono moltiplicati. Dai “Racconti del Tevere” curati da Brusadelli fino alla romanità vista da Molendini, passando per il rapporto privo di nostalgia (ma feroce) di Marangoni. Elsa Morante usava aggirarsi per la capitale seguendo religiosamente la celebre “Guida di Roma” di Georgina Masson, un’inglese che si era stabilita in Italia, tradotta da Mondadori nel 1974. Raccoglie 25 itinerari dettagliatissimi e in GB, dovutamente aggiornata, è ancora la guida più apprezzata. Da noi invece i libri sulla capitale si sono moltiplicati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Roma, la città eterna, è un caleidoscopio di storia e bellezza.

