A Podenzano, poche settimane dopo l’introduzione della tariffa puntuale per la gestione dei rifiuti, si sono manifestate proteste da parte di alcune famiglie. La delusione per il nuovo sistema ha portato a richieste di ripristino delle modalità precedenti, evidenziando le difficoltà di un cambiamento che, finora, sembra aver incontrato resistenze. La situazione sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione delle modalità di implementazione di nuove politiche ambientali.

A neanche un mese di distanza dalla partenza ufficiale del sistema di raccolta dei rifiuti con la “tariffa puntuale”, in città, sono molte le famiglie già stanche della novità e reclamano un “ritorno al passato”. A pochissimi chilometri di distanza c’è chi si è applicato - prima di tutti, in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

«A Podenzano insurrezione popolare per i rifiuti, poi la bolletta ci ha dato ragione»Nel comune valnurese il sistema di raccolta puntuale è presente dal 2015, portando questa realtà tra le più virtuose dell’Emilia-Romagna. L’ex sindaco Piva: «All’inizio molte polemiche e diversi abban ... ilpiacenza.it