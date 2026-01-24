Il 21 marzo riapre il New Museum di New York, ospitando un nuovo edificio di 6.000 metri quadrati progettato dallo studio Oma di Rem Koolhaas e Shohei Shigematsu. In un contesto in cui molti musei tendono a conformarsi, questa riapertura rappresenta un’opportunità per promuovere una maggiore sperimentazione e innovazione nell’ambito espositivo.

Il prossimo 21 marzo riaprirà il New Museum a New York, inaugurando il nuovo edificio di seimila metri quadri disegnato dallo studio Oma di Rem Koolhaas assieme a Shohei Shigematsu. La nuova architettura si affiancherà a quella del 2007 progettata dallo studio Giapponese Saana di Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa. I due edifici, uno attaccato all’altro, non potrebbero essere più diversi. Da un punto di vista di icona urbana, quello di Saana appare come “scatole” di diverse misure impilate l’una sull’altra. Gli spazi interni dell’architettura di Oma sono però decisamente più efficaci. Con una superficie di quasi dodicimila metri quadri il New Museum diventerà, ancor di più ora, uno dei protagonisti del sistema museale di Manhattan. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A New York e non solo i musei si somigliano tutti, a scapito della sperimentazione

