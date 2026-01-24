A Montecitorio la proiezione del film Elena del ghetto

Lunedì 26 gennaio, nella Sala della Regina di Montecitorio, si terrà la proiezione del film “Elena del ghetto” di Stefano Casertano, a partire dalle ore 10. L’evento offre l’opportunità di approfondire la storia e il contesto culturale rappresentati nel film, contribuendo a promuovere la conoscenza e la memoria storica. L’iniziativa si inserisce nel calendario di incontri dedicati alla cultura e alla riflessione storica.

ROMA – Lunedì 26 gennaio, a partire dalle ore 10, nella Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la proiezione del film "Elena del ghetto", per la regia di Stefano Casertano. Si prevede nell'occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. Parteciperanno Federico Mollicone, Gimmi Cangiano, Victor Fadlum, Maria Grazia Saccà, Stefano Casertano e Micaela Ramazzotti. Introdurrà il giornalista David Parenzo. Il dibattito, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.

