A Jesolo crescono gli incidenti causati da guida in stato di ebbrezza

A Jesolo si registra un aumento degli incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza, con 393 casi nel 2023, rispetto ai 377 dell'anno precedente. Le vittime sono salite a cinque, con un incremento di feriti che ora sono 154. Questi dati evidenziano la necessità di attenzione e di interventi mirati per ridurre i rischi sulla strada.

La polizia locale, in occasione dei festeggiamenti di San Sebastiano, ha diffuso i dati relativi al 2025. Ritirate 207 patenti, più serrato l'impegno contro lo spaccio di stupefacenti Crescono a Jesolo gli incidenti stradali - sono stati 393 lo scorso anno, 16 in più del precedente - e aumentano le vittime, 5 in tutto (1 nel 2024) e i feriti 154 contro 153. A fare il punto sulla sicurezza stradale nel 2025 è stata la polizia locale, in occasione della celebrazione della festa del patrono, San Sebastiano. Gli incidenti in 36 casi sono collegati alla guida in stato di ebbrezza, in altri 8 sotto effetto di stupefacenti.

