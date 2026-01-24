a fuoco una vettura parcheggiata si indaga sulle cause del rogo

Nelle prime ore del mattino a Sant’Angelo Lodigiano, in via Polli e Daccò, si è verificato un incendio che ha interessato una vettura parcheggiata in un’area privata. Le cause del rogo sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Attimi di paura nelle prime ore del mattino a Sant’Angelo Lodigiano, in via Polli e Daccò, dove un’ auto parcheggiata in un’area privata è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Erano circa le 4.30 quando una Citroen, lasciata poco prima dal proprietario nei pressi dei box condominiali del quartiere Gescal, dove l’uomo risiede, ha preso fuoco all’improvviso per cause ancora in fase di accertamento. L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un corto circuito, ma i vigili del fuoco stanno proseguendo le verifiche per chiarire con precisione l’origine del rogo. A notare il fumo e le fiamme sono stati alcuni passanti e residenti, svegliati anche dal forte odore di bruciato, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

