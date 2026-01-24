A Davos durante il Forum economico esplode la domanda di servizi erotici Fino a 103.000 euro per 4 giorni con 5 donne

Durante il Forum economico di Davos, si è registrato un aumento significativo nella domanda di servizi erotici, con richieste che arrivano fino a 103.000 euro per quattro giorni con cinque donne. Mentre si discutono temi di finanza globale e macroeconomia, anche il settore delle sex worker ha visto un incremento di richieste, riflettendo le dinamiche e le tensioni di un contesto internazionale complesso.

C’è la finanza mondiale, le migliori menti della macroeconomia e anche una valanga di richieste nel settore delle sex worker. Al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, questa settimana, sono triplicate le richieste di escort. A parlare del curioso indotto sono La Dépêche e 20 Minutes, secondo cui la domanda di servizi erotici è aumentata del 4.000%. La piattaforma svizzera Titt4Tat, che mette in contatto prostitute e potenziali clienti, registra una media di due prenotazioni al giorno. Durante il Forum la cifra è balzata a 79 nel giorno dell’apertura. «Ha pagato 96.000 franchi svizzeri (103.🔗 Leggi su Open.online

