A che ora partono Paris e gli azzurri oggi nella discesa di Kitzbuehel 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi a Kitzbuehel si svolge la discesa libera della tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Sono otto gli atleti italiani in gara, con orari di partenza e dettagli su pettorali, dirette TV e streaming disponibili per seguire l’evento. Ecco tutte le informazioni essenziali per seguire la competizione in modo semplice e preciso.

Saranno otto gli italiani al via della discesa libera di Kitzbuehel, evento valevole per la tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Sulla leggendaria Streif andrà in scena il quinto confronto stagionale tra gli uomini jet del Circo Bianco in questa specialità, quando mancano ormai solo un paio di settimane ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SPINDLERUV MLYN ALLE 10.00 E ALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 L'ambiziosa squadra azzurra può puntare ad un risultato di prestigio con Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni e soprattutto Dominik Paris, già capace in passato di vincere ben quattro gare a Kitzbuehel (tre in discesa).

