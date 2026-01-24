Anna Trocker partecipa oggi al gigante femminile di Spindleruv Mlyn, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. La gara si svolge in Repubblica Ceca, con la prima manche prevista alle ore 10 di sabato 24 gennaio. La sciatrice italiana, numero di pettorale ancora da comunicare, sarà tra le atlete in gara in questa prima fase della competizione.

La quarta delle otto azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Cechia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, sarà Anna Trocker: domani, sabato 24 gennaio, la prima manche scatterà alle ore 10.00, mentre la seconda run prenderà il via alle ore 13.30. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SPINDLERUV MLYN ALLE 10.00 E ALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 Nella prima manche, salvo interruzioni, Anna Trocker partirà col 36 alle ore 10.55.45: la prima atleta scatterà alle 10.00, poi gli intervalli di partenza saranno, per i pettorali da 1 a 15 di 1’45”, da 16 a 30 di 1’30” e dal 31 in poi di 1’00”, inoltre ci saranno tre pause di 2’15” ciascuna dopo i pettorali 15, 22 e 30. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora parte Anna Trocker oggi, gigante Spindleruv Mlyn 2026: n. di pettorale, tv, streaming

Quando parte Anna Trocker nel gigante di Spindleruv Mlyn 2026: orario, n. di pettorale, tvAnna Trocker parteciperà al gigante di Spindleruv Mlyn 2026, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

A che ora parte Anna Trocker oggi, gigante Nor-Am Tremblant 2026: n. di pettorale, tv, streamingOggi alle 15, Anna Trocker prenderà il via nella prima manche del gigante femminile di Tremblant, valido per la Nor-Am Cup 2025-2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: A che ora parte Tommaso Giacomel oggi, short individual Nove Mesto 2026: n. di pettorale, tv, streaming; A che ora fare colazione per vivere più a lungo e cosa è meglio mangiare, i medici: Meglio cibi salati che dolci?; La corsa al titolo Ora parte la scatto finale; Rifiuti, a Castello e Fiorenzuola più di un dubbio: Per ora qui non parte.

A che ora parte Federica Brignone oggi, gigante Kronplatz 2026: n. di pettorale, programma esatto, tvFederica Brignone si appresta a fare il proprio ritorno in gara, a 292 giorni dal bruttissimo infortunio rimediato in occasione dei Campionati Italiani. oasport.it

A che ora parte Sofia Goggia oggi, discesa Tarvisio 2026: n. di pettorale, tv, streamingSofia Goggia sarà il punto di riferimento dell'Italia nella discesa libera femminile di Tarvisio, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo ... oasport.it

Un grande abbraccio da parte di tutte noi di Linea Rosa ai famigliari e agli amici di Anna Maria Zucca, presidente del Centro Antiviolenza E.M.M.A. di Torino - facebook.com facebook