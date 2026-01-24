Ecco il programma degli sport invernali di oggi, 24 gennaio. La giornata prevede diverse competizioni di coppa del mondo, tra cui sci alpino, biathlon e sci di fondo, con eventi trasmessi in diretta tv e streaming. Di seguito, le principali discipline e orari, per seguire al meglio le gare di questa giornata.

Oggi sabato 24 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera maschile a Kitzbuehel e il gigante femminile a Spindleruv Mlyn, la Coppa del Mondo di biathlon offre la single mixed e la staffetta mista A Nove Mesto, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà la sprint in tecnica classica a Goms. Mancano un paio di settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e lo speed skating sarà impegnato con la Coppa del Mondo a Inzell, mentre la Coppa del Mondo di snowboard sarà protagonista con il PGS a squadre miste in quel di Simonhoehe e lo skicross tornerà in scena a Veysonnaz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gli sport invernali oggi: programma 24 gennaio, tv, streaming

A che ora gli sport invernali oggi: programma 17 gennaio, tv, streamingIl 17 gennaio offre diverse opportunità per seguire gli sport invernali.

A che ora gli sport invernali oggi: programma 18 gennaio, tv, streamingEcco il programma degli sport invernali di oggi, 18 gennaio: orari, eventi in programma, canali TV e piattaforme streaming.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

3 COSE CHE NON DEVI FARE SU FC 26 #fc26 #easportsfc #proplayer #ultimateteam

Argomenti discussi: Sinner-Duckworth, il 2° turno giovedì 22 alle 9; A che ora gioca Sinner contro Spizzirri agli Australian Open: l'azzurro punta gli ottavi di finale; A che ora gli sport invernali oggi: programma venerdì 16 gennaio, tv, streaming; Sci alpino, gigante femminile Kronplatz con il ritorno di Federica Brignone: a che ora e dove vederlo in diretta.

A che ora chiude la metro a Milano a capodanno 2026: orari di mezzi e bus il 31 dicembre e 1 gennaioIl 31 dicembre le metropolitane di Milano seguiranno l’orario del sabato, con la stazione di Duomo chiusa dalle 19. Il 1° gennaio 2026 seguiranno invece gli orari festivi. Leggi le notizie in tempo ... fanpage.it

Stranger Things 5 Volume 2: A che ora escono gli episodi e quanto duranoIl co-creatore di Stranger Things Ross Duffer ha condiviso la durata ufficiale degli episodi del Volume 2 della stagione 5 e del finale, insieme a qualche nuova anticipazione: siete pronti per la ... comingsoon.it

Dagli sport invernali al centro delle Olimpiadi di Milano-Cortina al rapporto tra blackness e design, dal potenziale di una risorsa inaspettata come i funghi al lavoro delle designer Es Devlin, Hella Jongerius e Patricia Urquiola. x.com

SNOWSOUND trasforma gli archivi degli sport invernali con le performance dal vivo di Painé Cuadrelli, Guglielmo Prati, Forest Drive West e Tamburi Neri, e installazioni immersive a Milano, Livigno e Valfurva SNOWSOUND prende forma come spazio di attra - facebook.com facebook